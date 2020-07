. A un mese dalla ripresa delle competizioni continentali, il calcio riassapora il gusto delle grandi notti europee.. Un unico sorteggio, l'ultimo della stagione, per stabilire l'inedito tabellone tennistico che caratterizzerà le coppe 2019/2020.Un sorteggio particolare: ancora da decidere, infatti, i verdetti di quattro sfide. Certe del pass per i quarti, al momento, sono, che hanno sconfitto rispettivamente Valencia, Liverpool, Borussia Dortmund e Tottenham. Resta dunque da disputarsi la gara di ritorno di quattro accoppiamenti:(all'andata 1-0 per i francesi),(2-1 per gli inglesi),(3-0 per i tedeschi) e(1-1). Il 7-8 agosto via con queste quattro sfide, da disputarsi nei campi originari. E dunque riflettori accesi allo Stadium di Torino, all'Ethiad di Manchester, all'Allianz Arena di Monaco e al Camp Nou di Barcellona.. Stadi vuoti, full-immersion con tre turni (quarti, semifinali e finale) da giocarein due impianti, lo Stadio Sport Lisboa e Benfica (sede della finale e casa del Benfica) e lo Stadio José Alvalade (casa dello Sporting Lisbona).Per l'Europa League, invece, si scende in campo il. Tocca a(1-1 all'andata),(3-1 per i tedeschi),(2-1 per gli ucraini),(1-0 per i turchi),(3-0 per gli svizzeri),(5-0 per gli inglesi), oltre alla doppia gara seccain una sede ancora da definire. In seguito, spazio alla final eight da giocare dalin Germania, tra Colonia, Duisburg, Dusseldorf e Gelsenkirchen.Domani, quindi, in programma un triplo sorteggio: il primo stabilirà i quarti di finale, il secondo le semifinali e il terzo la finale, decretando la parte di tabellone da cui uscirà la squadra di casa. Né in Champions né in Europa League sono previste particolari limitazioni:. Riecco la Champions: il profumo d'Europa si sprigionerà da domani. Appuntamento alle 12 a Nyon.