Secondo quanto riferito da Sky Sport la Uefa avrebbe deciso per il format di Champions ed Europa League. Gli ottavi di finale si disputeranno a sedi invariate: Juve-Lione a Torino, Barcellona-Napoli a Barcellona. Poi final 8 a Lisbona. Champions donne con lo stesso format in Spagna, Europa League invece in Germania. La Supercoppa Europea si disputerà infine a Budapest.