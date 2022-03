Un’impresa, quella compiuta nella gara di andata dell’Allianz Stadium, e soprattutto quella che servirà domani sera in terra francese alla Juventus Women di Joe Montemurro per festeggiare la prima storica qualificazione alle semifinali di Champions League. Le bianconere partono dal 2-1 ottenuto nella gara di andata e giocano con due risultati su tre, ma secondo i betting analyst dm i favori del pronostico sono tutti per il Lione, vincitore di cinque delle ultime sei edizioni della competizione. Quota bassa infatti per la vittoria delle padrone di casa, offerte a 1,16 contro il 15 del colpo esterno di Gama e compagne, finora imbattute in trasferta in campo europeo. Si gioca invece a 6,50 un pareggio che a Torino festeggerebbero come una vittoria. Con il Lione chiamato a ribaltare il risultato è prevedibile una gara spettacolare con tante occasioni, come una settimana fa, con l’Over 2.5 nettamente avanti a 1,41 rispetto al 2,75 di un match con meno di tre reti. Per il risultato esatto un 2-1 transalpino che porterebbe la gara ai supplementari vale 9 volte la posta, sale a 11,50 un pari per 1-1 mentre un clamoroso colpo esterno per 0-1 è fissato a 31.