La partita più attesa dell’anno è ormai alle porte. All’Ataturk Stadium di Istanbul l’Inter torna a disputare una finale europea tredici anni dopo l’ultima volta e lo fa nel palcoscenico più importante. Di fronte, il Manchester City di Pep Guardiola, una macchina perfetta a cui manca solo la Champions League per coronare un ciclo di stagioni ricche di successi. In quota il colpo dei nerazzurri è lontano: un successo degli inglesi si gioca a 1,20 contro il 4,33 degli uomini di Inzaghi. Non sono molto differenti i numeri per i novanta minuti: la vittoria del City è proposta a 1,45 mentre il segno “2” vale 6,80 la posta. Nel mezzo il pareggio, che varrebbe i supplementari, è visto a 4,65. I Citizens hanno il miglior attacco della competizione con 31 reti all’attivo, mentre l’Inter ha tenuto la porta inviolata per otto volte, record stagionale in Champions. Gli esperti si aspettano una partita aperta e ricca di gol: l’Over si gioca a 1,70 contro il 2,08 dell’Under. In zona gol è sfida a distanza tra i due bomber: Erling Haaland e Lautaro Martinez. Il norvegese, a quota dodici reti in coppa, è l’uomo più atteso e una sua marcatura è vista a 1,65. Un gol del numero 10 dell’Inter, invece, già decisivo nei due euroderby di semifinale e a segno 28 volte in stagione (proprio come Milito nel 2010 prima della finale), paga 4 volte la posta.