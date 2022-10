Lo svedese Andreas Ekberg sarà l'arbitro di Inter-Viktoria Plzen, partita valida per la quinta giornata del gruppo C di Champions League, in programma mercoledì alle 18.45 a San Siro. Al Var ci sarà il tedesco Bastian Dankert con il connazionale Christian Dingert come assistente. Il turco Halil Umut Meler sarà invece il direttore di gara del match tra Napoli e Rangers, in programma sempre mercoledì alle 21 al 'Maradona' e valido per il Gruppo A di Champions. Il connazionale Abdulkadir Bitigen sarà al Var.