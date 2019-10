È salito alla ribalta, con i quattro gol realizzati contro il Tottenham. Serge Gnabry è stato il protagonista assoluto del 7-2 con cui il Bayern Monaco ha travolto gli Hotspurs in Champions League, una piccola impresa che oggi gli vale il centro della scena anche nelle valutazioni degli analisti. Il tedesco, fino a ieri ignorato dai bookmaker, è diventato la seconda scelta nelle scommesse sul capocannoniere di questa edizione, a quota 5,50. Davanti a lui solo Robert Lewandowski (a 4,25), suo compagno di squadra, salito a tre reti grazie alla doppietta con il Tottenham. I due bavaresi per il momento si lasciano alle spalle la coppia di lusso formata da Leo Messi e Cristiano Ronaldo, entrambi a 10,00, come riferito da Agipronews. Più in alto, a 14,00, si piazza Raheem Sterling, mentre per Sergio Aguero e Mo Salah si sale a 18,00.