Il Real Madrid parte meglio, ma l’Inter è in agguato nel gruppo B. Questo il responso dei bookmaker dopo il sorteggio di Champions League, con i nerazzurri inseriti nel girone insieme a Blancos, Borussia Mönchengladbach e Shakhtar Dontesk. È la squadra di Zidane la favorita per il primo posto secondo gli analisti: la leadership al termine della prima fase , riporta agipronews, vale 1,80, con Conte e i suoi subito dietro a 2,70. La sorpresa tedesca pagherebbe 8,00, per gli ucraini l’offerta è a 15.