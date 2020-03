Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, nonostante l’emergenza coronavirus che sta attraversando l’Europa, è alle porte. La sorpresa Atalanta potrebbe centrare i quarti, mentre le altre sfide sono tutte, più o meno, in bilico. Meno in bilico, invece, appare la lotta per la classifica marcatori della Champions League. Il favorito, secondo i betting analyst, resta sempre Lewandowski. Il polacco del Bayern Monaco, infatti, come riporta Agipronews, è quotato a 1,30. La sua quota, però, ha subito un lieve aumento (1,25 nelle scorse settimane) a causa del fenomeno Erling Haaland. Il giovane attaccante del Borussia Dortmund, infatti, sta insidiando pericolosamente il numero 9 del Bayern ed un suo successo in classifica cannonieri è dato a 4,00 (la scorsa settimana era a 5,00). Molto staccati nomi altisonanti come Mbappé, Messi, Gnabry e Sterling, tutti dati a 30,00.