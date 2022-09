Ci è ormai abituato Carlo Ancelotti a partire da sfavorito con il suo Real Madrid e a sorprendere poi tutti. Anche quest’anno i campioni in carica di Spagna ed Europa partono da “underdog”. Alla Bbc, l’ex allenatore del Milan ha detto: “Siamo solo quinti nelle quote? Non sono sorpreso, è un buon segno. Anzi non mi dispiace per nulla, non mi dà nessun problema partire da sfavorito. Si vedrà alla fine poi…”