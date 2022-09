La Milano nerazzurra è in fermento perché domani sera, a San Siro, parte il cammino dell’Inter in Champions League contro una delle corazzate europee, il Bayern Monaco. I campioni di Germania, secondo gli esperti Sisal, partono favoritissimi a 1,85 rispetto al 3,90 dei ragazzi di Inzaghi con il pareggio offerto alla stessa quota. La storia racconta di un bilancio in perfetta parità tra le due formazioni ma con una curiosità: né Inter né Bayern hanno sconfitto la diretta avversaria tra le mura amiche. Nonostante due monumenti come Kahn e Handanovic in porta, difficilmente uno dei due rimarrà imbattuto tanto che il Goal, a 1,47, appare molto probabile. Se il Ribaltone, a 5,50, non è da escludere, ecco che il risultato esatto di 2-1 pagherebbe 14 volte la posta a favore dell’Inter mentre quello per il Bayern si gioca a 8,75. Lautaro Martinez guida l’attacco nerazzurro, la rete del Toro è offerta a 3,00, ma Edin Dzeko sa come si segna ai bavaresi: il numero 9 dell’Inter ha timbrato quattro volte in carriera contro i rossi e la quinta marcatura è data a 3,50. Partito Lewandowski per Barcellona, Sadio Manè è il pericolo numero uno per la difesa interista: l’ex attaccante del Liverpool primo marcatore è dato a 6,50. Proprio i Reds di Klopp saranno di scena domani sera al Maradona per la prima stagionale del Napoli in Champions League. Gli esperti Sisal vedono il Liverpool decisamente favorito a 1,95 contro il 3,75 dei padroni di casa e dell’eventuale pareggio. Si sfidano il miglior attacco della Serie A e il secondo reparto offensivo della Premier: normale che l’Over, a 1,65, si faccia preferire all’Under, dato a 2,10. Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità e la formazione del Merseyside non ha mai espugnato lo stadio del Napoli. Un gol da fuori area, offerto a 3,00, è nelle corde della sfida mentre bisogna stare attenti agli interventi perché gli arbitri sono meno inflessibili e un’espulsione si gioca a 5,25. Con Osimhen in dubbio, Spalletti si potrebbe affidare a Giovanni Simeone per scardinare la difesa del Liverpool: il gol del Cholito, che ha già fatto male ad Alissonin due occasioni, è in quota a 4,00. Klopp invece si affida come sempre a Momo Salah e alla scaramanzia: infatti in tutte e tre le gare in cui il fenomeno egiziano ha segnato al Napoli, poi la sua squadra ha portato a casa la vittoria. Il gol numero 4 agli azzurri di Salah è offerto a 2,50.