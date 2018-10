Per la qualificazione agli ottavi, dopo la vittoria dell'altroieri all’Old Trafford con lo United, i giochi sono quasi chiusi, così come le scommesse su questa eventualità, ormai, scontata: alla Juve basta un altro punto per andare avanti in Champions League. E con 9 punti in tre partite i bianconeri sono vicinissimi anche a un altro traguardo, ossia il primato nel Gruppo H, per cui mancano altri tre punti. La qualificazione della Juve davanti alle avversarie, sul tabellone 888sport.it è dunque un compito praticamente archiviato e la quota conferma: 1,02 appena. Bella e autorevole in Italia e in Europa, la Juventus primeggia anche nelle giocate su chi alzerà la coppa: è data a 7,00 ed è piazzata sul podio dei bookmaker,subito dietro il Manchester City, favorito assoluto a 5,50, e il Barcellona, dato a 6,50.