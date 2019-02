Dopo il ko al Wanda Metropolitano arriva il crollo nelle quote: per la prima volta da inizio stagione, la Juventus è fuori dal podio dei bookmaker per la caccia alla Champions League, dove i bianconeri erano in prima linea dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, secondi solo al Manchester City. La sconfitta contro l’Atletico Madrid ridimensiona le valutazioni degli analisti, con i bianconeri che passano da 4,00 a 15,00 nelle scommesse Microgame sulla squadra vincitrice del torneo. Sette le squadre ora davanti alla Juve: il City si conferma favorito a 3,75 dopo la vittoria in rimonta sullo Schalke, seguito da Barcellona e Paris Saint Germain, entrambi a 6,00. Avanza l’Atletico Madrid, ora a 10,00, di un soffio dietro il Real, a 9,50. In doppia cifra, riferisce Agipronews, anche il Bayern Monaco, a 12,00 come il Liverpool, mentre la Roma rimane a 75,00.