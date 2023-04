A poco più di 24 ore dal ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma domani sera al Maradona, Napoli e Milan si preparano alla sfida più importante della stagione. Reduci da un turno di campionato fatto più di ombre che di luci, le formazioni di Spalletti e Pioli scenderanno in campo con i migliori 11 a disposizione per agganciare la semifinale e aspettare poi la vincente della sfida tra Inter e Benfica. Gli esperti ritengono il Napoli favorito a 1,75 rispetto al 5,00 del Milan mentre si scende a 3,60 per il pareggio. La situazione si ribalta in ottica passaggio turno visto che il Diavolo ha due risultati a disposizione su tre: Maignan e compagni in semifinale a 1,75, padroni di casa offerti a 2,10. Cancellata la regola del gol in trasferta, ai ragazzi di Spalletti basterebbe la vittoria con un gol di scarto per trascinare la gara ai supplementari, ipotesi in quota a 3,40 mentre si sale fino a 6,50 per una soluzione ai calci di rigore. Replicare lo stesso risultato esatto dell’andata si gioca a 6,25 per il Napoli mentre si raddoppia fino a 12,50 per il Milan. Se un goal da fuori area, dato a 3,00, potrebbe essere una soluzione in una partita tirata e con una posta in palio altissima, ecco che, per gli stessi motivi, anche l’arbitro potrebbe avere il suo bel da fare: un intervento del VAR si gioca a 3,25 mentre si sale fino a 3,70 per una espulsione. Il rientro di Victor Osimhen è una manna dal cielo per Spalletti: la rete del bomber nigeriano è in quota a 2,50. Proverà a supportarlo Khvicha Kvaratskhelia, un po’ in ombra a San Siro mercoledì scorso: un gol o un assist del numero 77 azzurro è offerto a 1,97. Il Milan oltre a Rafa Leão, a segno 4,50, si affida a Olivier Giroud la cui rete di testa, una delle specialità della casa, pagherebbe 12 volte la posta. Sempre domani sera, a Stamford Bridge, si incrociano nuovamente Chelsea e Real Madrid con i Blancos che partono dal 2-0 dell’andata. I campioni d’Europa, secondo gli esperti Sisal, sono favoriti anche in terra londinese a 2,40 contro il 2,80 dei Blues mentre si sale a 3,60 per il pareggio. La forbice si allarga in ottica passaggio turno: a quota rasoterra, 1,10, per i ragazzi di Ancelotti, con l’impresa di Kepa e compagni offerta a 7,50. Ci si attende una partita a viso aperto con il Goal, a 1,65, che si fa preferire al No Goal, a 2,10. Karim Benzema, in gol a 2,50, sarà ancora il pericolo numero 1 per la difesa del Chelsea che si affida a Joao Felix, ex Atletico Madrid: la rete del portoghese è data a 3,50.