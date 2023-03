Il Napoli è a un passo dalla storia. Gli Azzurri, domani sera al Maradona, ospitano l’Eintracht Francoforte nel ritorno degli ottavi di Champions League. Mai la formazione partenopea è giunta tra le prime otto d’Europa. I ragazzi di Spalletti, secondo gli esperti Sisal, partono favoriti a 1,50 contro il 6,50 dei tedeschi, già battuti in Germania, mentre si scende a 4,25 per il pareggio. La pratica del passaggio turno è praticamente archiviata visto che quello del Napoli è offerto a 1,01 mentre l’Eintracht, dato a 16, ha bisogno di un vero e proprio miracolo. La formazione di Spalletti è, giustamente, esaltata per il suo gioco offensivo ma la difesa è un’arma letale: i tedeschi che non segnano, permettendo a Kim e compagni di realizzare il quarto clean sheet europeo, è impresa data a 2,05. Sono invece appaiati in quota a 3,25 sia un intervento del VAR che un goal da fuori area. Giovanni Simeone è il bomber europeo del Napoli con ben quattro gol messi a segno. Il Cholito che fa cinquina è offerto a 2,75. Zambo Anguissa si è esaltato in Champions avendo servito 3 assist con il quarto passaggio vincente che si gioca a 7,50. Senza Kolo Manui out per squalifica, l’Eintracht si affida a Daichi Kamada, 13 gol e 5 assist in stagione: la rete del trequartista giapponese pagherebbe 6 volte la posta. Sempre domani sera, ma al Santiago Bernabeu, va in scena una classicissima di Champions League come Real Madrid-Liverpool. I Blancos, devastanti all’andata ad Anfield dove si sono imposti per 5-2, sono favoriti, per gli esperti Sisal, anche tra le mura amiche a 2,30 contro il 2,75 degli inglesi con il pareggio offerto a 4,00. Vista la propensione offensiva delle due formazioni, la Combo Goal + Over 3,5, offerta a 2,50, è nelle corde della gara al pari di un Ribaltone dato a 5,75. Karim Benzema, fatto inusuale per lui, era rimasto a secco in Europa fino alla gara di andata con il Liverpool dove si è preso la scena con due gol e un assist: il Pallone d’Oro che si prende ancora la scena con rete e passaggio vincente è offerto a 14,50. Klopp spera in Darwin Núñez, il bomber uruguaiano da 14 gol stagionali: la quindicesima perla, siglata al Santiago Bernabeu, è data a 2,75.