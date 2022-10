Il 3-3 ottenuto nello spettacolare match del Camp Nou porta l’Inter a soli tre punti dalla matematica qualificazione agli ottavi di Champions League, con i nerazzurri che potrebbero staccare il pass già nel prossimo match casalingo contro il Viktoria Plzen. Accesso tra le migliori sedici d’Europa quasi scontato per gli esperti, che vedono il passaggio del turno dei ragazzi di Inzaghi a 1,10 contro il 5,50 del Barcellona. Nonostante le due sconfitte contro il Chelsea, anche il Milan è artefice del proprio destino. A Leao e compagni servirà fare bottino pieno nelle due sfide contro Salisburgo e Dinamo Zagabria, in uno dei gironi più equilibrati della competizione. Se il passaggio dei Blues è cosa fatta a 1,01, si gioca 1,53 l’approdo dei rossoneri agli ottavi di finale, in vantaggio sul Salisburgo offerto a 2,25 e Dinamo Zagabria, lontana a 13. Missione disperata invece per la Juventus, dopo la pesante sconfitta subita in Israele. Il Benfica vede vicino gli ottavi di finale, a 1,01, mentre il clamoroso ribaltone bianconero vale 15 volte la posta.