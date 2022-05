Il Bernabeu è pronto a trascinare il Real Madrid, a caccia della finale numero 17 della sua storia, verso la remuntada contro il Manchester City. Domani sera andrà in scena la semifinale di ritorno di Champions League tra Blancos e Citizens con gli inglesi che, secondo gli esperti partono favoriti: la vittoria infatti è data a 2,10 contro il 3,25 dei padroni di casa mentre il pareggio, mai uscito tra Ancelotti e Guardiola, si gioca a 3,75. De Bruyne e compagni avanti anche per il passaggio turno in quota a 1,25 mentre l’impresa del Real pagherebbe 4 volte la posta. Senza la regola del gol in trasferta, i tempi supplementari, a 5,25, sono un’ipotesi molto concreta mentre una soluzione ai rigori, offerta a 11,50, appare più lontana. Vista la grande qualità delle due formazioni, una rete da fuori area, in quota a 2,50, è nelle corde della sfida. Tanti, tantissimi i protagonisti annunciati ma Karim Benzema è caldissimo come dimostrano i 14 gol in Champions League. Il capocannoniere della manifestazione vuole subito indirizzare il match: il numero 9 delle Merengues primo marcatore della sfida si gioca a 6,25. Alle sue spalle agirà un altro dei leader del Real Madrid, Luka Modric, sempre in grado di servire un assist vincente, offerto a 5,00. Ma i ragazzi del Manchester City non vorranno essere da meno. Kevin De Bruyne, marcatore a 3,50, cerca il secondo gol in fila contro gli spagnoli mentre Phil Foden che infila Courtois di testa pagherebbe 20 volte la posta.