Fa quasi sorridere pensare che la squadra che ha vinto più Champions League di tutti, ben 13, debba ribaltare non solo l’avversaria di turno ma anche la storia. Il Real Madrid dovrà tagliare questo doppio traguardo domani sera al Santiago Bernabeu contro il PSG dei fenomeni Messi-Neymar-Mbappé nella gara di ritorno degli ottavi di finale. Gli esperti Sisal vedono una gara sul filo dell’equilibrio con gli spagnoli leggermente favoriti a 2,50 contro il 2,60 dei transalpini mentre il pareggio, favorevole al PSG per approdare ai quarti dopo l’1-0 dell’andata, si gioca a 3,75. I Blancos devono quindi ribaltare la storia che vede i parigini qualificati in 3 occasioni rispetto all’unica dei madrileni nel 2018. Mbappé e compagni partono largamente favoriti in ottica passaggio turno, ipotesi a 1,40, contro il 3,00 del Real Madrid. Senza la regola del gol in trasferta, i tempi supplementari, a 4,60, appaio

no più raggiungibili mentre la sfida decisa ai calci di rigore, in quota a 9,25 sembra molto lontana. Vista la potenza offensiva delle due formazioni la Combo Goal + Over 3,5, offerta a 2,50, non è da escludere. Così il 3-1 per Benzema e compagni, medesimo punteggio di 4 anni fa, si gioca a 19 mentre lo stesso risultato esatto ma in favore del PSG pagherebbe 20 volte la posta. Karim Benzema, capitano e leader del Real Madrid, sta vivendo una stagione straordinaria come dimostrano le 27 reti in 32 gare ufficiali, di cui 5 in Champions League. L’attaccante francese, due stagioni fa, proprio davanti ai suoi tifosi realizzò una doppietta contro i parigini: ripetersi domani si gioca a 8,25. Sul versante opposto Pochettino si affida a chi i Blancos li conosce benissimo, Leo Messi. La Pulce ritrova la squadra più affrontata in carriera, ben 46 volte, e alla quale ha segnato 26 gol: ripetersi nuovamente al Santiago Bernabeu, stavolta con la maglia del PSG, è offerto a 2,50.