Inizio in salita per il Napoli, che esordisce contro i campioni d’Europa del Liverpool. La squadra inglese si conferma la corazzata che ha sbaragliato la concorrenza nella scorsa stagione: cinque vittorie su cinque in Premier e ben quindici goal fatti. Le quote per il match del San Paolo sono in bilico, i Reds conducono a 2.35, la vittoria azzurra vale 3.00, il segno X è a 3.50. A credere nella squadra di Ancelotti è il 28% degli scommettitori, mentre il 56% ha scelto il successo degli inglesi. Tra gli avversari, il pericolo numero uno arriva da Salah, che vive un gran momento di forma. L’ex attaccante di Fiorentina e Roma ha già realizzato 4 reti e due assist in campionato e vuole provare ad essere decisivo anche in Europa: il suo gol è proposto a 2.75, si sale a 13.00 per la sua doppietta. Nelle fila partenopee torna dal primo minuto Insigne, già a segno nella gara vinta al San Paolo contro gli uomini di Klopp lo scorso anno: un altro gol ai Reds vale 3.50.