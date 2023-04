Due gol di vantaggio da gestire, dimenticando per una sera le peripezie del campionato. La stagione dell'Inter arriva al bivio decisivo domani sera, quando gli azzurri ospiteranno il Benfica per il ritorno dei quarti di Champions. Il 2-0 conquistato al Da Luz è una premessa confortante anche secondo i bookmaker, con il passaggio del turno sulla carta blindato: la promozione in semifinale è infatti offerta a 1,04, mentre la rimonta portoghese è offerta tra 7,40 e 8,50. Più equilibrate le previsioni sull'«1X2» a San Siro, con i nerazzurri comunque sempre in vantaggio: in questo caso la squadra di Inzaghi vale 2,07, contro il 3,48 del Benfica a il 3,45 del pareggio. Al centro dell'attenzione l'attacco nerazzurro, chiamato a scrollarsi di dosso le difficoltà delle ultime settimane: gli analisti confermano Lautaro prima scelta nelle scommesse sui gol, a 2,75, e anche nel ballottaggio tra Lukaku e Dzeko le quote privilegiano il belga, pure a 2,75 contro il 3,75 del bosniaco. Tra i biancorossi in primo piano c'è ancora Gonçalo Ramos a 3,75, accompagnato da Rafa Silva (4,75) e Joao Mario (5,25). Sul tabellone del risultato esatto i punteggio favoriti sono invece l'1-0 e l'1-1 entrambi a 6 volte la posta, seguiti dal 2-1 a 6,90.