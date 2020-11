Martedì durissimo per Atalanta e Inter in Champions League. Il calendario, ricorda una nota, mette le due squadre italiane di fronte a due big del calcio europeo, tra le favorite per la vittoria della competizione. Antonio Conte sfida il Real Madrid e se dopo i sorteggi il match tra i Blancos e i nerazzurri sembrava dovesse essere il confronto tra le due formazioni in lotta per il primo posto nel gruppo B, al momento entrambe le squadre sono quasi costrette a vincere per non compromettere la qualificazione agli ottavi. Solo un punto in classifica per gli spagnoli, due per l’Inter che insieme al Borussia Mönchengladbach insegue lo Shakhtar Donetsk primo. Mancano comunque ancora quattro giornate e sulla speciale lavagna scommesse Real e Inter sono favorite per la qualificazione, rispettivamente a quota 1,60 e 1,65. Grande equilibrio con lo Shakhtar e il Borussia molto vicine a 2,20. Una situazione che potrebbe cambiare con le partite di domani. All'Inter serve la prima vittoria in Champions, ma il segno «2» è molto alto (quota 3,60) e in casa gli spagnoli sono avanti nei pronostici a 1,91. Per il pareggio si arriva a 3,90.

Atalanta-Liverpool è un duello invece tra due squadre con una posizione più rassicurante. Gli inglesi sono a punteggio pieno, i bergamaschi sono secondi in classifica con quattro punti. Gli inglesi sono già molto vicini agli ottavi, l'Atalanta si gioca a 1,30, mentre Ajax e Midtjylland sono dietro rispettivamente a 3,00 e 25 volte la posta. Meno ottimismo invece per quanto riguarda la prossima partita: in Atalanta-Liverpool il segno «1» è 3,15, il pareggio è a 3,90, mentre il colpo esterno degli inglesi vale 2,08.