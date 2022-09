Dopo il sofferto successo ottenuto sabato contro il Torino, l’Inter vuole ripartire anche in Europa. I nerazzurri, impegnati in uno dei due match che apre il programma del martedì in casa del Viktoria Plzen, vogliono togliere lo zero dalla casella dei punti e secondo gli esperti partono nettamente avanti in quota, a 1,43, contro il 6,80 del segno «1». Nel mezzo il pari offerto a 4,70. Molto più equilibrio invece tra il No Goal, proposto a 1,83, in vantaggio di poco sul Goal a 1,84. Per quanto riguarda il possibile risultato finale, in pole c’è lo 0-2 a 6,80, si gioca a 15 un pari per 0-0 mentre sale a 19 l’1-0 di misura per i cechi. La Juventus, reduce dal pari con polemiche contro la Salernitana, vuole mettere fine alla serie di tre partite senza vittorie in casa contro il Benfica, in un match già crocevia per le ambizioni europee del club. Favoriti i bianconeri a 2,18 sui portoghesi dati a 3,20. Più alto il pari fissato a 3,45. L’ultimo precedente del 2014 allo Stadium – risalente alla semifinale di Europa League – terminò 0-0, offerto a 12 in caso di replay mercoledì sera, mentre il primo gol europeo stagionale di Dusan Vlahovic è visto a 2,20. Obiettivo prima vittoria europea anche per il Milan, chiamato al successo casalingo contro la Dinamo Zagabria, capolista del girone E dopo il sorprendente successo contro il Chelsea. Quota rasoterra per i rossoneri, dati vincenti a 1,28 contro il 10 dei croati. A 5,60 invece il segno «X». Per puntare al successo Pioli spera di ottenere il primo clean sheet europeo a San Siro, che porterebbe inoltre a un No Goal, avanti a 1,61 sul Goal offerto a 2,14. Vuole invece bissare il capolavoro dell’esordio contro il Liverpool il Napoli di Luciano Spalletti, impegnato contro un’altra britannica, i Glasgow Rangers, stavolta in trasferta. Partita sulla carta favorevole ai partenopei, offerti a 1,79, sale a 3,80 il segno «X», con il successo dei padroni di casa proposto a 4,20. Occhi puntati sul capocannoniere del club in Serie A, Khvicha Kvaratskhelia, mai a segno in Champions League: il primo centro internazionale del georgiano si gioca a 3,25.