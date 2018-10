L’Inter va in Olanda per il match contro il PSV Eindhoven e, dopo la vittoria al cardiopalma con il Tottenham, cerca altri 3 punti che sarebbero fondamentali prima della doppia sfida con il temibilissimo Barcellona. Anche i padroni di casa però, sono obbligati alla vittoria per mantenere una minima speranza di passaggio del turno. Pronostico incerto, i nerazzurri sono avanti, a 2.42, ma il PSV insegue a poca distanza, a 2.89. Il segno X è a 3.45. Credono nella seconda vittoria nerazzurra gli scommettitori: il 71% ha puntato sul segno 2, il 15% sui padroni di casa. Tra le file dell’Inter, torneranno dal 1° minuto sia Icardi che Perisic, protagonisti della Supercoppia: l’assist del croato per il gol di Icardi è a 9.00, si sale a 12 per la rete su assist di Nainggolan, mentre la doppietta del bomber argentino vale 8.00. La vittoria sul Tottenham ha fatto salire le quotazioni dell’Inter, la qualificazione è a 1.72, come seconda nel girone in coppia con il Barcellona, a 2.50. Pochissime le chance di passare agli ottavi per il PSV, che probabilmente non centrerà neppure l’Europa League: l’ultimo posto nel girone è a un rasoterra 1.20.