L’Inter dai due volti, in crisi in campionato ma super in Europa, attende il Benfica per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri dopo aver espugnato il Da Luz sono favoriti, secondo gli esperti Sisal, a 2,10 contro il 3,60 dei lusitani mentre si scende a 3,50 per il pareggio. L’Inter vede il passaggio turno a 1,07 rispetto al 9,00 del Benfica: appare molto difficile che la gara si prolunghi ai supplementari, offerta a 11,50, mentre l’ipotesi che si arrivi ai rigori pagherebbe 20 volte la posta. Se Under e Over si equivalgono, entrambi offerti a 1,87, ecco che una rete da fuori area potrebbe diventare un’arma letale a 3,00. In una sfida così sentita sono tanti i possibili protagonisti a cominciare da Romelu Lukaku il quale sogna un altro gol a 2,75 ma attenzione a Gonçalo Ramos, 25 reti in stagione, che potrebbe far male a 3,50. Big Rom però potrebbe spaccare la partita come primo marcatore a 6,00. Domani sera va in scena anche l’ultimo quarto di finale, quello che vede opposti Bayern Monaco e Manchester City. I rossi di Baviera, vincenti a 2,75, provano a contrastare i Citizens, favoriti a 2,40, mentre si sale fino a 3,75 per il pareggio. La formazione di Pep Guardiola è a un passo dalla semifinale, a 1,02, mentre Thomas Tuchel va a caccia di un vero e proprio miracolo perché vederlo tra le prime quattro d’Europa si gioca a 15 volte la posta. Erling Haaland, 47 reti stagionali in 40 gare disputate con la maglia del City, può esultare per la quarantottesima volta a 1,85 mentre si deve salire fino a 3,25 per vedere nel tabellino dei marcatori Sadio Manè, numero 17 del Bayern Monaco.