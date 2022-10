Novanta minuti che possono cambiare il destino di una stagione. L’Inter vola in Spagna dove, domani sera, giocherà un match decisivo per proseguire la corsa in Champions League. Il Camp Nou è il palcoscenico della sfida tra nerazzurri e Barcellona dove, nessuna delle due, può permettersi passi falsi. Dopo la sconfitta della scorsa settimana, i catalani hanno voglia di rivincita e partono nettamente favoriti, per gli esperti, a 1,44 contro il 6,75 del blitz dell’Inter mentre si scende a 4,75 per il pareggio. I milanesi hanno espugnato lo stadio del Barça solo una volta, nel 1970 quando si imposero 2-1: lo stesso risultato esatto, domani, pagherebbe 21 volte la posta mentre quello in favore dei blaugrana si gioca a 8,50. Sia Barcellona che Inter prediligono un gioco offensivo tanto che la Combo Goal + Over 2,5, in quota a 1,95, appare nelle corde della sfida. Entrambe, inoltre, dispongono di tiratori dalla distanza: un gol da fuori area, come accaduto all’andata, si gioca a 3,50. Robert Lewandowski, 89 gol in 109 presenze in Champions League. L’attaccante polacco del Barcellona, rimasto a secco a San Siro, vuole rifarsi davanti ai propri tifosi: sbloccare la gara diventando il primo marcatore della sfida è in quota a 4,00. Lautaro Martinez, già in gol al Camp Nou, punta a ripetersi, opzione offerta a 4,50. Il Napoli, dopo il roboante successo all’Amsterdam Arena, vuol regalrsi la quarta vittoria consecutiva in Champions League staccando, con largo anticipo, il biglietto per gli ottavi di finale. I ragazzi di Spalletti partono avanti rispetto all’Ajax tanto che gli esperti Sisal vedono una vittoria azzurra a 1,57 contro il 5,25 degli olandesi con il pareggio offerto a 4,50. Napoli che costruisce molto in zona gol, mettendo a dura prova i portieri avversari per i tiri scagliati in porta: l’Over 6,5 delle conclusioni nello specchio avversario a 1,75 non è affatto da escludere. Particolare attenzione poi agli interventi perché sia un calcio di rigore, si gioca a 2,75, che un’espulsione, in quota a 4,10, potrebbero indirizzare l’andamento della gara. Possibile anche un Ribaltone, come all’andata ad Amsterdan, offerto a 5,50. Giacomo Raspadori sogna un’altra notte da protagonista: segnare in entrambi i tempi di gioco, al pari di sei giorni fa, pagherebbe 19 volte la posta. L’Ajax si affida a Steven Bergwijn per scardinare la difesa del Napoli: la rete del numero 7 biancorosso è data a 4,50.