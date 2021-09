Due vittorie di misura contro Spezia e Sampdoria evidentemente non bastano a recuperare credito: malgrado giochi davanti ai suoi tifosi, la Juventus è pesantemente sfavorita nel confronto di mercoledì con il Chelsea, seconda giornata di Champions League. Il pronostico si orienta senza tentennamenti sul «2» dei Blues campioni in carica, a 1,90. Ad alta quota la vittoria bianconera, data a 4,00, un po' più alla portata il pareggio, a 3,55. Il bomber più probabile della sfida è Lukaku, a 2,25, anche se con tutta probabilità si troverà di nuovo alle prese con Chiellini, che negli ultimi campionati europei lo ha praticamente annullato. Nella Juve, chance per Kean e Chiesa, entrambi a 3,00. Quale che sia l'esito dell'incontro, per gli analisti le due squadre sono già con un piede e mezzo agli ottavi: la qualificazione del Chelsea è appena a 1,02, la Juventus è a 1,07, con un vantaggio abissale sullo Zenit, dato a 4,75, e sul Malmoe, a 20. Complicata anche la serata del Milan, che domani ospita l'Atletico Madrid. Quote equilibrate, ma gli spagnoli sono leggermente avanti, visto che il «2» vale 2,55 e il segno «1» rossonero è offerto a 2,90. Non improbabile il pareggio, a 3,15. La sconfitta di Liverpool è stata onorevole, ma ha messo il cammino del Milan ancora più in salita, in un girone già difficile in partenza. Così, la qualificazione è ora un traguardo che vale 2,75, con chance più ridotte rispetto all'Atletico, dato a 1,65, per non parlare dei Reds, a 1,10. Dopo il pari con l'Atletico, il Porto può ancora dire la sua, anche se ha meno chance di tutti, a 3,50. Battuta in casa dal Real Madrid, l'Inter ha assoluta necessità dei tre punti domani in casa dello Shakhtar, che a sua volta deve riscattare lo scivolone del primo turno contro lo Sheriff Tiraspol. Alta la fiducia per i nerazzurri: il «2» non va oltre quota 1,55, mentre la vittoria degli ucraini guidati da De Zerbi sale fino a 5,50. Decisamente improbabile il pareggio, a 4,25. Con la vittoria, l'Inter rinsalderebbe le già buone prospettive di qualificazione, data su SNAI a 1,20, contro il 5,50 dello Shakhtar e il 7,50 dello Sheriff. Poco da dire sul Real, se non che è considerato già agli ottavi, a 1,01. Apparsa in crescita nel match di campionato con l'Inter, l'Atalanta si candida al successo interno contro lo Young Boys, mercoledì sera: a 1,50 il segno «1», a 6,00 il «2» degli svizzeri, che però ripartono dalla insperata vittoria ottenuta nel primo turno contro lo United. Un altro pareggio della Dea, dopo il buon 2-2 in casa del Villarreal, si gioca a 4,75. La lotta per il passaggio del turno è piuttosto livellata. Avanti il Manchester United, a 1,20, malgrado lo stop all'esordio, poi viene proprio l'Atalanta, a 1,65. Insidioso lo Young Boys, a 2,50, nella mischia anche il Villarreal, a 2,75.