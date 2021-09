La prima giornata di Champions League ha regalato certezze e qualche sorpresa. Tra le prime c’è senza dubbio la Juventus, capace di battere 3-0 il Malmoe dopo un avvio di campionato da dimenticare. Un segnale importante quello della squadra di Massimiliano Allegri, che secondo i betting analyst si giocherà la vittoria del girone con il Chelsea: il primo posto dei bianconeri vale infatti 2,35 volte mentre quello dei Blues, campioni in carica, si trova in quota a 1,45. Discorso simile per l’Atalanta, reduce dal 2-2 sul campo del Villarreal: per i bergamaschi il primo posto nel girone vale 3,25 volte la posta - davanti agli spagnoli a 5 e allo Young Boys a 7,50 - con il Manchester United di Cristiano Ronaldo favorito a quota 1,85. Strada più in salita per Inter e Milan. I nerazzurri, dopo la sconfitta a San Siro contro il Real Madrid, perdono terreno in quota tanto che il primo posto della squadra di Inzaghi, che garantirebbe un sorteggio più morbido nella fase a eliminazione diretta, si trova a 3,85 contro l’1,22 riservato ai Blancos. Per il Milan, invece, reduce dall’amara sconfitta contro il Liverpool per il 3-2, il primo posto nel girone sembra già un miraggio, a quota 10, ma i rossoneri si giocheranno il passaggio del turno soprattutto nel confronto diretto con l’Atletico Madrid con la squadra di Simeone in quota a 3,25 per il primo posto e il Liverpool che sembra già certo della prima piazza a 1,60.