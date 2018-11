Una sconfitta bruciante per il modo in cui è maturata, ma praticamente irrilevante per i betting analyst. I bookmaker "consolano" la Juventus anche dopo il ko contro il Manchester United, che comunque lascia i bianconeri in vetta al gruppo H. Per passare agli ottavi servirà conquistare almeno un punto contro il Valencia e con l'obiettivo così vicino le scommesse sul passaggio del turno sono già state chiuse. In più, sul tabellone 888sport la squadra di Allegri rimane ampiamente in vantaggio anche per il primo posto nel girone, un traguardo dato a 1,22. Le speranze di rimonta dello United sono a 4,50, mentre il Valencia è ormai fuori dai giochi anche per la semplice qualificazione (data a 6,75).