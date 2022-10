Tre punti, in uno dei campi più difficili e dove non si è mai vinto, per provare a tenere accesa la flebile speranza di qualificazione agli ottavi di Champions League. La Juventus, domani sera al Da Luz di Lisbona, prova a ribaltare il Benfica al quale basta un punto per passare il girone ed essere tra le migliori sedici d’Europa. I biancorossi, ancora imbattuti in Champions, partono ampiamente favoriti, a 2,00, rispetto alla formazione di Allegri, vincente a 3,60, con il pareggio offerto alla stessa quota. La Juventus, in tre precedenti al Da Luz, è sempre uscita sconfitta: nell’unico precedente, in Champions, la sfida terminò 2-0 per il Benfica. Lo stesso risultato esatto, domani, si gioca a 10,50 mentre quello in favore dei bianconeri pagherebbe 21 volte la posta. Attenzione poi agli interventi in area perché un calcio di rigore, come all’andata, non è da escludere vista la quota di 2,75. Gonçalo Ramos è il nuovo diamante dei portoghesi: con 10 gol e 4 assist in stagione. Il numero 88 del Benfica deve però ancora timbrare il cartellino nella fase a gironi della Champions: sbloccarsi con i bianconeri è ipotesi data a 2,50. Allegri, neanche a dirlo, si affida ancora una volta a Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo sta alzando i giri del motore e vuole regalarsi una notte da protagonista a Lisbona: Vlahovic che sblocca la gara come primo marcatore pagherebbe 7 volte la posta. Il Milan è padrone del proprio destino in Champions League e si affida alla storia per continuare a sognare. I rossoneri saranno protagonisti al Maksimir per centrare i tre punti contro una Dinamo Zagabria che, contro i rossoneri, ha una serie aperta di 5 sconfitte consecutive in competizioni UEFA. I campioni d’Italia, secondo gli esperti, partono nettamente avanti tanto che il loro successo è dato a 1,80 contro il 4,25 dei padroni di casa mentre si scende fino a 3,75 per il pareggio. Anche se nei tre precedenti a Zagabria solo la formazione vittoriosa ha trovato la via della rete, il Goal, a 1,75, si fa preferire al No Goal, in quota a 1,95. In questa ottica un Ribaltone, che pagherebbe 7 volte la posta, è nelle corde del match. Olivier Giroud è l’uomo su cui punta Pioli per agganciare i tre punti. L’attaccante del Milan ha segnato 14 dei suoi 19 gol in Champions League in trasferta: la quindicesima perla si gioca a 2,50. La Dinamo invece si affida a Miroslav Orsic, 11 gol in stagione, giustiziere del Chelsea alla prima giornata: un’altra marcatura è offerta a 5,00.