Cancellare in fretta le due sconfitte consecutive in campionato, in casa con il Sassuolo e fuori casa a Verona, è l’imperativo di unache questa sera scenderà in campo, alle 21, all’Allianz Stadium di Torino, per affrontare logara valida per la quarta giornata del girone H del girone eliminatorio di Champions League. In palio tre punti decisivi – si legge in una nota - per staccare il visto per accedere agli ottavi in quanto i bianconeri hanno al proprio attivo nove punti in classifica, grazie ai tre successi conquistati in altrettante gare, e vantano tre punti di vantaggio sul Chelsea a 6, con lo Zenit a quota 3, chiude il Malmö a 0. Quale Juve scenderà in campo questa sera? E’ questo il dilemma che angoscia il popolo bianconero che spera in quello formato Champions per dimenticare le disavventure di un campionato sinora deludente, anche per le due sconfitte di fila che hanno ricacciato indietro i bianconeri che stavano provando a risalire la china dopo un incerto avvio di stagione. All’andata a San Pietroburgo fu decisivo il colpo di testa di Kulusevski all’86° su assist di De Sciglio. Mister Allegri dovrebbe affidarsi, in avanti, alla coppia formata da Dybala e Morata, supportati, sulle corsie laterali, da Cuadrado e Chiesa ritornato disponibile dal primo minuto. In difesa resta il dubbio su chi farà coppia con Bonucci tra Chiellin e De Ligt con Danilo a destra ed Alex Sandro laterale sinistro. A centrocampo fiducia confermata a Locatelli e McKennie. Lo Zenit, dal canto suo, si gioca a Torino le residue chance di qualificazione alla fase successiva. Solo una vittoria permetterebbe alla formazione russa di rientrare in gioco, mentre un ko o un pareggio la terrebbe in lizza solo per mantenere il terzo posto e, quindi, continuare l’esperienza continentale in Europa League. L’allenatore per la gara contro i bianconeri, dovrebbe proporre Azmoun unica punta, supportato sulla trequarti da Malcom e Claudinho. Tra i pali Kritsvuk con una difesa a tre composta da Barrios a destra, Chistyakov al centro e Rakitskiy a sinistra.Per gli analisti di BetFlag la Juve ha le carte in regola per fare poker in Champions e banca l’1 a 1.53, l’X vale 4.15, la vittoria dello Zenit è a lavagna a 5.95.