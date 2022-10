Vincere per avere ancora una speranza di qualificazione. Scende in campo per questo la Juventus contro il Maccabi Haifa, senza possibilità di sbagliare, cercando i tre punti che potrebbero rilanciarla verso gli ottavi di finale di Champions League. Segno «1» nettamente avanti anche per i bookmaker: vale 1,28 (con il 74% di giocate dalla sua parte), contro il 9,25 degli israeliani. Nel mezzo il pari offerto a 5,85. Obiettivo porta imbattuta per la Juve dopo i quattro gol subiti finora: avanti il No Goal, a 1,80, nei confronti del Goal proposto a 1,90. Per quanto riguarda i possibili marcatori del match cercano il primo centro europeo stagionale di Dusan Vlahovic e Angel Di Maria. In vantaggio il centravanti serbo a 1,85 sul gol del fuoriclasse argentino fissato a 2,85 volte la posta. Si gioca invece a 9 la seconda rete di Tjaronn Chery, a segno nel turno precedente contro il PSG.