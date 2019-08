Manchester City davanti al Barcellona, poi Liverpool e Juventus. È il primo responso dei betting analyst dopo i sorteggi dei gironi di Champions League, che sulla carta premiano la squadra di Guardiola. I Citizens, inseriti nel gruppo C con Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagabria e Atalanta, aprono le scommesse Snai sulla squadra che conquisterà la coppa, a 4,50. Fiducia anche ai blaugrana, finiti nell'impegnativo girone F che comprende anche Borussia Dortmund, Inter e Slavia Praga. Terzo posto alla pari per i bianconeri e per i Reds campioni in carica, entrambi a 7,50; la squadra di Sarri se la vedrà con Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca, nel gruppo D, Klopp e i suoi troveranno nuovamente il Napoli - in tabellone, a 30,00 - il Saliburgo e il Genk. A 30 volte la posta anche l'Inter, l'Atalanta debutta con una ricca offerta a 60,00, a sorpresa però davanti a Valencia e Lione (entrambe a 75,00) e poco dietro l'Ajax, dato a 50,00. A contendere la coppa, secondo gli analisti, ci sarà anche il Real Madrid, a 9,00, per Psg e Bayern Monaco si sale a 10,00 e a 11,00, mentre l'Atletico Madrid è a 22,00 davanti al Tottenham (30,00).