L’Inter prova a scacciare la notte da incubo a La Spezia e vola al do Dragão dove, domani sera, sfida i padroni di casa del Porto per un posto nei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri di Inzaghi provano a raggiungere i cugini del Milan, già tra le migliori otto d’Europa dopo aver eliminato il Tottenham di Conte: le due formazioni meneghine non approdano insieme ai quarti di Champions dalla stagione 2005-06. Gli esperti vedono il Porto favorito, di poco, a 2,60 rispetto al 2,75 dell’Inter con il pareggio in quota a 3,40. In ottica passaggio turno sono invece Lukaku e compagni a stare avanti visto l’1,35 contro il 3,25 dei lusitani. L’ipotesi supplementari si gioca a 4,40 mentre una soluzione ai calci di rigore è data a 8,25. Entrambe le squadre, almeno in Europa, sembrano abbonate al No Goal, offerto a 2,00: su 14 gare totali giocate da Porto e Inter, ben 11 sono terminate con questo esito. Partendo da questi presupposti è normale che l’Under, a 1,80, si faccia preferire all’Over, dato a 1,95 mentre i tiri da lontano potrebbero diventare un’arma letale visto che un goal da fuori area si gioca a 3,50. Romelu Lukaku vuole regalarsi un’altra notte da eroe dopo la sfida dell’andata. L’attaccante belga, a segno anche al Picco venerdì scorso, è pronto a trascinare l’Inter verso la qualificazione tanto che una sua rete è data a 3,00. In questa impresa proverà ad aiutarlo Lautaro Martinez, 17 gol e 7 assist in stagione: una rete o un passaggio vincente del Toro si gioca a 2,25. I padroni di casa, invece, puntano su Mehdi Taremi, leader offensivo del Porto e uomo da 22 gol di cui 5 in Champions League: una doppietta, la terza in questa campagna europea per il bomber iraniano, domani sera di fronte ai suoi tifosi pagherebbe 20 volte la posta. Sempre domani è in programma il ritorno degli ottavi di Champions League tra Manchester City e RB Lipsia. Dopo il pareggio in Germania, la formazione di Guardiola parte nettamente favorita a 1,36 rispetto all’8,00 degli ospiti mentre si scende a 5,25 per il pareggio. forbice che si allarga per il passaggio turno: 1,18 per i campioni d’Inghilterra, 5,00 per i ragazzi di Marco Rose. Se i supplementari si giocano a 5,25, la quota si raddoppia fino a 10,50 per i calci di rigore. Erling Haaland, 5 goal in Champions, non timbra il cartellino in Europa dallo scorso 5 ottobre ma al Lipsia, in carriera, ha già segnato sei volte: il norvegese che cala il settebello è ipotesi offerta a 1,65.