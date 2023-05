Domani sera, alle 21, si (ri)accendono le luci a San Siro per la semifinale di ritorno della Champions League. L’Inter, dopo il 2-0 dell’andata su questo stesso terreno di gioco, vede la finale di Istanbul a un passo ma il Milan sogna di fare un’impresa che resterebbe nella storia. Gli esperti Sisal vedono i nerazzurri favoriti a 2,10 rispetto al 3,60 dei ragazzi di Pioli mentre si scende leggermente a 3,40 per il pareggio. La forbice si allarga a dismisura per il passaggio turno visto che l’Inter è offerta a quota rasoterra, 1,08, mentre vedere il Milan giocarsi la Champions il prossimo 10 giugno pagherebbe 8 volte la posta. Abolita la regola del gol in trasferta, non è utopico, benché al momento appare difficile, pensare ad una sfida che vada oltre i 90 minuti: i tempi supplementari si giocano a 11,50, una decisione ai rigori è data a 20. Proprio perché si parla di overtime, ecco che replicare il risultato esatto dell’andata è offerto a 10,50 per l’Inter mentre quello per il Milan, dato a 20, la quota è quasi raddoppiata. Si preannuncia una partita tiratissima dove gli interventi saranno al limite tanto che un rigore con espulsione, a 6,00, potrebbe fare la sua comparsa nel corso del match. Attenzione poi a cambi non previsti come all’andata: una sostituzione nel primo tempo si gioca a 3,50. Visti i protagonisti che scenderanno in campo non è poi da escludere un gol da fuori area, anche questo offerto a 3,50. Mercoledì scorso, la sua rete ha dato il via al trionfo dell’Inter ed Edin Dzeko è pronto a ripetersi ancora, stavolta davanti al proprio pubblico. Il cigno di Sarajevo ancora una volta primo marcatore della sfida è in quota a 6,25. Maignan e compagni dovranno fare attenzione poi a Lautaro Martinez, in grandissimo stato di forma: un goal o un assist del Toro è dato a 2,00. In casa Milan ci si affida al solito Olivier Giroud, lui che di sfide europee ne ha giocate a tutti i livelli: la rete del bomber francese è offerta a 3,75. Pioli poi si augura di poter schierare Rafa Leão la cui assenza si è fatta sentire, e tanto, all’andata: l’esterno portoghese che si prende la scena andando a segno in entrambi i tempi pagherebbe 40 volte la posta.