Prima Sporting Lisbona e Ajax, poi Villarreal e Liverpool. L’urna di Nyon, protagonista due volte del sorteggio di Champions League causa un errore tecnico durante l’estrazione delle palline, si dimostra abbastanza benevola con la Juventus mentre va decisamente peggio all’Inter. I bianconeri passano dal Portogallo alla Spagna ma il livello dell’avversario rimane più o meno lo stesso anche se il Submarino Amarillo di Unai Emery, che ha eliminato l’Atalanta ma che è anche detentore dell’Europa League, non va sottovalutato. Gli esperti danno però grande fiducia alla Juventus che è grande favorita nel doppio confronto degli ottavi di finale tanto che il passaggio del turno per Dybala e compagni è offerto a 1,50 contro il 2,50 del Villarreal. Sarà il primo scontro diretto tra le due formazioni con la formazione di Allegri che vuole sfatare il tabù del primo turno a eliminazione diretta visto che nelle ultime due stagioni è stato fatale ai piemontesi che non sono riusciti a superare l’ostacolo di Lione e Porto. Gli spagnoli, dal canto loro, puntano a bissare i quarti di finale del 2009 quando furono fermati dall’Arsenal. Se il primo sorteggio per l’Inter presentava una sfida difficile ma in relativo equilibrio, il secondo ha invece messo di fronte ai Campioni d’Italia una delle candidate alla vittoria finale. Il Liverpool di Salah, Manè, Alisson con Klopp in panchina è una vera e propria potenza come sa bene il Milan che si è ritrovato i Reds nel proprio girone. Impressionanti i numeri degli inglesi in questa prima parte di stagione: 24 gare giocate con 19 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, in Premier con il West Ham, 67 gol fatti, 18 subìti e hanno sempre segnato. Inoltre la storia è a favore della formazione del Merseyside: in quattro precedenti tra le due formazioni ci sono state tre vittorie inglesi, le ultime due proprio negli ottavi di Champions League nel 2006, e una sola dell’Inter. Normale quindi che i nerazzurri di Simone Inzaghi dovranno compiere una vera e propria impresa visto che, secondo gli esperti, accedere ai quarti si gioca a 3,75 mentre il Liverpool ancora una volta tra le prime otto d’Europa è offerto a 1,25.