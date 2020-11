Terza giornata di Champions League con due formazioni italiane in campo. Alle 21 l'Inter fa visita al Real Madrid, mentre l'Atalanta allo stesso orario riceve il Liverpool. Calciomercato.com vi offre la moviola LIVE delle due partite.





h 21 REAL MADRID-INTER



ARBITRO: Turpin (Francia)

GUARDALINEE: Danos e Gringore

QUARTO UOMO: Schneider

VAR: Letexier

AVAR: Brisard



43' - Brutto intervento di Vidal su Lucas Vazquez, giallo giusto.



25' - Gol del Real Madrid: retropassaggio di Hakimi sbilanciato da Mendy che diventa assist per Benzema, il quale salta Handanovic in uscita e segna. Per Turpin tutto regolare.



22' - Spunto di Hakimi che al momento di entrare in area perde un contrasto con Mendy, regolare per Turpin.​





h 21 ATALANTA-LIVERPOOL



ARBITRO: Hategan (Romania)

GUARDALINEE: Sovre e Gheorghe

QUARTO UOMO: Coltescu

VAR: Kovacs

AVAR: Munuera