Quinta giornata di Champions League con due formazioni italiane in campo. Alle 21 l'Inter fa visita al Borussia Moenchengladbach, mentre l'Atalanta allo stesso orario riceve il Midtjylland. Calciomercato.com vi offre la moviola LIVE delle due partite.





BORUSSIA MOENCHENGLADBACH-INTER ore 21

Arbitro: Danny Makkelie (OLA)

Assistenti: Mario Diks (OLA) – Hessel Steegstra (OLA)

IV: Ivan Kružliak (SVK)

VAR: Kevin Blom (OLA)

AVAR: Jochem Kamphuis (OLA)



20' - Cartellino giallo per Lautaro Martnez, che commette fallo su Neuhaus​ e poi simula un tuffo in area per ottenere il rigore. Makkelie lo ammonisce.





ATALANTA-MIDTJYLLAND ore 21

Arbitro: Tasos Sidiropoulos (GRE)

Assistenti: Polychronis Kostaras (GRE) – Lazaros Dimitriadis (GRE)

IV: Ioannis Papadopoulos (GRE)

VAR: Christian Dingert (GER)

AVAR: Bibiana Steinhaus (GER)