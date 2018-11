La vittoria in casa del Cska porta la Roma a un passo dalla qualificazione agli ottavi di Champions. Ai giallorossi, in testa nel gruppo G alla pari con il Real Madrid, basterà conquistare un punto tra Real Madrid e Viktoria Plzen; compito abbordabile secondo i betting analyst internazionali, che dunque hanno già chiuso le scommesse sul passaggio del turno. Rimane in piedi la corsa al primo posto nel girone, ma in questo caso il Real rimane favorito: i Blancos si giocano a 1,30, per la Roma si arriva a 3,60.