Questi i principali episodi da moviola di Lazio-Bayern Monaco, andata degli ottavi di finale di Champions League in programma questa sera alle ore 21 presso lo Stadio Olimpico di Roma, analizzati da Calciomercato.com:





LAZIO-BAYERN MONACO, ore 21

Arbitro: Orel Grinfeld (ISR)

Assistente 1: Roy Hassan (ISR)

Assistente 2: Idan Yarkoni (ISR)

Quarto uomo: Gal Leibovitz (ISR)

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP)

AVAR: Roi Reinshreiber (ISR)

Osservatore UEFA: Carlos Velasco Carballo (ESP)

Delegato UEFA: Loukas Siotropos (GRE)



18' LA LAZIO CHIEDE RIGORE - Vigorose proteste della Lazio per il fallo subito da Milinkovic-Savic, che viene atterrato in area di rigore da Boateng. L'arbitro, dopo un breve consulto col Var, non concede il tiro dagli 11 metri ai biancocelesti ma assegna un fuorigioco, arrivato dopo l'azione incriminata.