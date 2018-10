Stasera torna la Champions League con la terza giornata della fase a gironi. Riflettori puntati a Old Trafford, dove in Manchester United-Juventus va in scena la sfida tra grandi ex: Pogba da una parta e Cristiano Ronaldo dall'altra. Senza Mandzukic (ed Emre Can), Allegri sceglie Dybala come partner d'attacco del portoghese. Privo degli indisponibili Rojo, Lingard e Dalot, Mourinho ha un dubbio tra il mediano Fred e il trequartista Mata.



Sempre alle ore 21 la Roma riceve all'Olimpico i russi del CSKA Mosca per uscire dalla crisi. Di Francesco non dovrebbe rischiare Kolarov e medita di lanciare Kluivert titolare. Assenti Karsdorp, Perotti e Pastore.



CHAMPIONS LEAGUE - PROBABILI FORMAZIONI



Manchester United-Juventus (ore 21, diretta tv su Sky Sport Uno)

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Matic, Pogba; Rashford, Mata, Martial; Lukaku. All. Mourinho.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cristiano Ronaldo, Dybala. All. Allegri.

Arbitro: Mazic (Serbia).



Roma-Cska Mosca (ore 21, diretta tv su Sky Sport Arena)

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Santon; De Rossi, Nzonzi; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Di Francesco.

CSKA MOSCA (5-3-2): Pomazun; Mario Fernandes, Magnusson, Rodrigo Becao, Nababkin, Efremov; Oblyakov, Bijol, Vlasic; Chalov, Dzagoev. All. Hancarenka.

Arbitro: Sidiropoulos (Grecia).