Il turno di Champions League verrà aperto dai campioni in carica del Liverpool che volano al Wanda Metropolitano per affrontare l’Atletico Madrid. I Reds, che stanno frantumando ogni record in Premier, puntano al bis europeo e appaiono nettamente avanti, secondo i quotisti, rispetto agli spagnoli di Simeone. Il successo degli uomini di Klopp in Spagna è dato a 2,20 contro il 3,40 di Morata e compagni. Tre sono invece i favoriti a sbloccare la gara: Salah, Manè e lo stesso bomber ex juventus, tutti quotati a 7,00.