Uno dei quarti di finale più interessanti è quello che si gioca a Wembley tra Tottenham e Borussia Dortmund. Le due squadre si sono incontrate solo in un’altra occasione, nella fase a gironi della scorsa edizione di Champions, con i padroni di casa che si imposero 3-1. Secondo i bookmaker di Sisal Matchpoint, anche stavolta gli Spurs partono favoriti, a 2,21, il successo dei tedeschi è offerto a 3,20, il pareggio vale 3,50. Il pronostico su chi staccherà il pass per la semifinale però cambia, e vede avanti il Borussia, protagonista fin qui di una grande stagione tanto da esser primo in Bundesliga a + 5 dal Bayern Monaco: la qualificazione tedesca è così a 1,67, in salita gli inglesi, a 2,10. Gli scommettitori puntano sulla vittoria del Tottenham nel match (62%), ma si fidano più del Borussia Dortmund per il passaggio turno (65%). Pochettino dovrà ancora fare a meno di Kane, al suo posto Llorente che nelle ultime 3 di Premier conta 2 assist e 1 goal: la sua rete nel match è a 2,90, per una doppietta si arriva a quota 12,00.