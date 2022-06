La Champions League si è conclusa appena un mese fa, con la strabiliante vittoria del Real Madrid, ribaltando spesso e volentieri tutti i pronostici. I Blancos, grazie alla vittoria ottenuta nella massima competizione europea, hanno incassato 141,5 milioni di euro, di cui 21,4 derivanti dalla vittoria in finale. Nonostante sia passato appena un mese, però, è già tempo di pensare agli introiti del prossimo anno. A partire dai preliminari, fino ad arrivare all'atto conclusivo della competizione, le partite della coppa dalle grandi orecchie rappresentano un'incredibile occasione di incassi per tutte le squadra impegnate all'interno della competizione. Un dato è encomiabile: l'Uefa, nella scorsa stagione, ha stanziato ben 2,02 miliardi di euro di montepremi globali.



LA SUDDUVISIONE - Il prossimo anno è dunque alle porte, e per gli organizzatori della Champions League è tempo di pensare a come spartire il montepremi. Più si va avanti verso la finale, più gli incassi incrementano: il raggiungimento degli ottavi significa un incasso di ben 9,6 milioni di euro, guadagnarsi i quarti porta nelle casse dei club 10,6 milioni di euro, le semifinali equivalgono a dire 12,5 milioni di euro di incassi e con la finale si arriva a 15,5 milioni di euro. La vittoria del torneo, come anticipato precedentemente, può portare nelle casse dei club addirittura 140 milioni di euro. Cifre molto rilevanti, che derivano anche da una serie di fattori come il numero di vittorie e pareggi nella fase a gruppi, il bonus per la vittoria conclusiva, il peso del ranking storico, il market pool.