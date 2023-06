Archiviata, o quasi, la finalissima traedè già tempo di pensare alla, l'ultima con l'attuale formato da otto gironi con quattro squadre ciascuno. A prenderne partei restanti sei posti verranno assegnati nel corso dei play-off. Il sorteggio per la fase a gironi avverrà il prossimo- Nella prima, come ormai noto, ci sono i club vincitori dei rispettivi campionati ma non solo: Manchester City, Barcellona, Bayern Monaco,Benfica, Psg, Feyenoord. Senza dimenticare ilche ha alzato al cielo l'Europa League in faccia alla Roma.invece, che ieri ha visto sfumare il sogno di trionfare in Champions sarà nella seconda fascia (la scorsa stagione era in terza): in questo modoBig del calibro diManchester United, Borussia Dortmund,Lipsia, Porto ePossibile quindi un nuovomatch che ha animato il percorso dei nerazzurri nella Champions appena conclusa. Da capire però come si comporterà la Uefa con i blaugrana vistoSORTEGGIO RISCHIOSO - Sicure del posto nella terza fascia sono le restanti due italiane, ossiaQuest'ultime saranno in compagnia di Shakhtar Donetsk,e Stella Rossa. Pioli e Sarri sperano di avere con se pureentrambe in bilico tra terza e questa fascia: molto temute, sono dei veri e propri pericoli. Nella quarta invece ci saranno con certezzadue sorprese rispettivamente in Germania e Francia.Manchester City, Barcellona, Bayern Monaco, Napoli, Benfica, Psg, Feyenoord, SivigliaInter, Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, ArsenalMilan, Lazio, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Stella RossaUnion Berlino, LensDa definire dopo i play-off: Newcastle, Real Sociedad, Celtic