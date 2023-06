Nemmeno i migliori sceneggiatori avrebbero avuto vita facile nell'immaginare un epilogo del genere per la stagione italiana: tre squadre nelle tre finali europee e subito dopo la terza altre tre finali di importanza capitale per la permanenza/promozione in Serie A e per l'affermazione al Mondiale Under 20., finale di ritorno dei playoff di Serie B che consegna il pass per la promozione;, lo spareggio-salvezza che si gioca a Reggio Emilia e che vale la permanenza in Serie A;, finale dei Mondiali Under 20 in Argentina.I consigli di, che lo ha preso sotto la sua ala conin panchina, i gol e le difficoltà tra Svizzera e Belgio con le maglie di, il nuovo inizio coldove in 11 partite ha messo assieme 4 gol e 2 assist: Sebastiano Esposito è ancora un attaccante di proprietà dell'Inter, e sebbene non sia più giovanissimo ha trovato una continuità d'impiego e un sogno da inseguire, la doppia promozione dei pugliesi dalla Serie C alla Serie A., poi sarà tempo di valutare il futuro assieme ai nerazzurri, magari in quella Serie A che lo ha visto esordire il 26 ottobre 2019 in Inter-Parma 2-2.Chi invece in Serie A ci gioca già e vuole rimanerci è, che gioca da mezzala nelloe ha già esordito con la Nazionale maggiore proprio l'11 giugno del 2022: quale migliore occasione, allora, che provare a festeggiare questo anniversario con la salvezza degli Aquilotti, da conquistarearrivato a pari punti in campionato. I liguri hanno strappato il loro Esposito alla, che lo ha prelevato dalle giovanili dell'Inter nel 2018 per renderne un pilastro della prima squadra fino allo scorso gennaio, quando. Il momento da incorniciare? La punizione del 2-0 nella vittoria contro il Milan, l'ottava a segno negli ultimi quattro anni, con. Dei tre fratelli, è l'unico che non è di proprietà dell'Inter, ma come gli altri due è tifoso nerazzurro.Amantino Mancini è stato chiamato "il Tacco di Dio" per quel gol strepitoso in un derby di Roma di tanti anni fa; oggi, che ha staccato il pass per la finale dei Mondiali da giocare contro l'Uruguay. Un solo gol nella manifestazione, ma di qualità sfavillante, nei quarti di finaleai sudamericani. Con la Primavera nerazzurra, una in Youth League, condite da 3 assist: il futuro è roseo, il sogno di essere protagonista con la maglia della prima squadra è ancora lontano ma le carte da giocare non mancano. Per cominciare, un Mondiale di categoria in bacheca potrebbe essere un ottimo biglietto da visita...