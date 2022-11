Oggi alle ore 12, presso la sede della Uefa a Nyon in Svizzera, è in programma il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, che interessa da vicino a Inter, Milan e Napoli. Non si potranno incontrare squadre della stessa nazione, né squadre che erano nello stesso girone: gli ottavi sono in programma il 14, 15, 21 e 22 febbraio per quanto riguarda l'andata (due gare in ognuna delle giornate), e il 7, 8, 14 e 15 marzo per il ritorno (due partite ogni giorno).



PRIME CLASSIFICATE:

Napoli (Italia), Porto (Portogallo), Bayern Monaco (Germania), Tottenham (Inghilterra), Chelsea (Inghilterra), Real Madrid (Spagna), Manchester City (Inghilterra), Benfica (Portogallo).



SECONDE CLASSIFICATE:

Liverpool (Inghilterra), Bruges (Belgio), Inter (Italia), Eintracht Francoforte (Germania), Milan (Italia), Lipsia (Germania), Borussia Dortmund (Germania), Paris Saint-Germain (Francia).



Ecco chi può pescare il Napoli:

Bruges, Eintracht Francoforte, Lipsia, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain.



Ecco chi può pescare l'Inter:

Porto, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Benfica.



Ecco chi può pescare il Milan:

Porto, Bayern Monaco, Tottenham, Real Madrid, Manchester City, Benfica.