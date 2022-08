In attesa di vedere all’opera le quattro italiane al via e dopo le prime tre partite di ieri, continuano oggi con tre march i preliminari di Champions League, in scena alle 18.45 e alle 21: veri e propri spareggi, con gare d’andata e ritorno per decidere chi tra le 12 squadre impegnate avrà diritto a partecipare alla prima fase, quella a gironi, che scatterà il 6-7 settembre, dopo il sorteggio del 25 agosto. Sei i posti a disposizione: alle 18.45 gli azeri del Qarabag ricevono i cechi del Viktoria Plzen, mentre alle 21 la Stella Rossa di Dejan Stankovic va sul campo degli israeliani del Maccabi Haifa. Piatto forte di serata a Lodz, in Polonia: la Dinamo Kiev ospita il Benfica.