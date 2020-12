Quinta giornata della fase a gironi di Champions League, è tempo di altri verdetti. In campo i gruppi A-B-C-D.si parte alle 18.55 con la Lokomotiv Mosca che deve battere il Salisburgoultimo a 1 punto, per accorciare sull'Atletico Madrid, che ha due punti in più, 5, e alle 21 affronta il Bayern Monaco già qualificato., quello dell'Inter, alle 18.55 lo Shakhtar Donetsk, 4 punti, ha possibilità di raggiungere il Real Madrid a 7. I blancos sono secondi, a -1 dal Borussia Moenchengladbach.l Marsiglia, 0 punti, deve battere l'Olympiacos, 3 punti, per credere all'Europa League. Il Porto ospita il Manchester City per raggiungerlo al primo posto a quota 12.quello dell'Atalanta, che affronta il Midtjylland, i bergamaschi si aspettano un favore del Liverpool, che ospita l'Ajax ad Anfield.