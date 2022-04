C’era sempre lui sulla panchina del Real Madrid quando è arrivata la ’decima’, che ha avviato un ciclo di quattro vittorie in Champions League nel giro di cinque anni. Carlo Ancelotti, tornato sulla panchina dei Blancos, vuole riportare il massimo trofeo continentale, che da quelle parti manca dal 2018, nella capitale spagnola. La vittoria per 3-1 sul Chelsea, con tripletta di uno scatenato Karim Benzema, sembra proiettare le merengues già in semfinale, anche se al momento sono Liverpool e Manchester City le favorite. I betting analyst di 888sport.it vedono le due inglesi vincenti a 2,80, seguite a distanza dal Bayern Monaco a quota 6. Il titolo al Real Madrid, invece, vale 8 volte la posta. Lontane Atletico Madrid e Chelsea, sconfitte all’andata e a quota 41.