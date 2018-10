C'è anche un giocatore che milita in una delle quattro formazioni italiani in lizza per il premio di miglior giocatore della settimana della Uefa Champions League. Attraverso il profilo twitter della competizione arrivano le nomination che comprendo l'ex Fiorentina e Roma,, l'esterno del Borussia Dortmund, il fantasista del Manchester City,e la punta della Roma,trascinatore contro il CSKA Mosca con due gol e un assist.