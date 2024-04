Lava avanti e ci mette davanti gli attesissimi quarti di finale. Non solo Real Madrid Manchester City, all'Emirates Stadium di Londra va in scena. Da una parte i Gunners di Mikel, reduci dal passaggio del turno contro il Porto ai rigori, sono desiderosi di proseguire la stagione positiva mettendo in tasca un risultato che possa permettere di andare all'Allianz Arena con un margine di vantaggio. Dall'altra parte la formazione di Thomasnon può assolutamente mancare l'appuntamento con un match che vale la stagione. Ceduto il passo al Bayer Leverkusen in campionato, i bavaresi sono in piena crisi e vogliono scacciare i brutti pensieri, in un una sfida che per il loro bomber Harry- ex Tottenham - sa di North London Derby. Si parte, il match è visibile su Sky e Now Tv.

Arsenal-Bayern MonacoARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Martinelli. All. Arteta.BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, de Ligt, Dier, Davies; Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Gnabry; Kane. All. Tuchel.ARBITRO: Glenn Nyberg (SWE)AMMONITI